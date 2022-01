tragedia nel calatino

Un grave incidente mortale si è registrato oggi pomeriggio lungo la strada statale SS 417 Catania-Gela, intorno al km 30, nel territorio di Mineo (CT). Il bilancio al momento è di due persone decedute.

Coinvolto anche un terzo mezzo

Secondo le prime sommarie informazioni, due persone sono morte lungo la statale 417 “Di Caltagirone” che è chiusa al traffico in prossimità del km 30,300, a Mineo (CT). Due autovetture si sono scontrate frontalmente; coinvolto anche un terzo mezzo. Lo rende noto l’Anas.

Traffico in tilt

Al momento non si conoscano le generalità delle vittime. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere delle auto, tre ambulanze, ed i carabinieri della Stazione di Mineo e di Palagonia. Il traffico al momento è paralizzato, e per questo deviato sulla SS 385.

Cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine.

