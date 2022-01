Era di Linguaglossa, incidente a Randazzo

Una donna di 33 anni – Gina D’Amico – è morta oggi a causa di un incidente stradale avvenuto stamani, intorno alle 8,30, sulla strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” al km 188,400, in territorio di Randazzo (Catania).

Schianto mortale contro un camion

La donna – originaria di Linguaglossa – era alla guida di un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata contro un camion, il cui guidatore è rimasto sul ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale del 118 e dell’Anas. La strada è rimasta chiusa al traffico e poi riaperta.

Le cause dell’incidente

La 33enne – un’insegnante di sostegno e di doposcuola molto nota nel Catanese – era alla guida di una Ford Focus che si è scontrata con un camion guidato da un 49enne, rimasto ferito (avrebbe riportato un trauma cranico). Gina D’Amico non ha avuto scampo: sarebbe rimasta intrappolata nell’abitacolo della sua auto fin quando i soccorritori non l’hanno tirata fuori. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

La donna, secondo una prima ricostruzione, potrebbe avere perso il controllo dell’auto a causa del fondo stradale ghiacciato. Le forze dell’ordine hanno aperto una indagine per verificare le cause del tragico impatto.

Il cordoglio sui social

È grande lo sgomento sui social per la morte della giovane insegnante. La rabbia di un’amica sui social: “Non ci sono parole… né spiegazione che tenga! Né parola o gesto che possa colmare un dolore e un vuoto così grande! Che rabbia la vita, che strazio il destino! Un colpo al cuore…”.

“Un Angelo volato in cielo troppo presto. Veglia sulla tua famiglia… Condoglianze alla famiglia tutta… R.I.P”, scrive un’altra su Facebook. E ancora: “Linguaglossa si tinge di nero. Non ci sono parole. Porterò nel cuore sempre un bel ricordo di te. Riposa in pace”.

Cordoglio anche da parte del sindaco di Linguaglossa, Salvatore Puglisi. La 33enne lascia il marito Egidio, titolare di una attività commerciale, e tre figli ancora in tenera età.