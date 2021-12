una Cabinovia a Piano Provenzana

“Grazie al ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Primo Sì al progetto di costruzione della funivia di Piano Provenzana nel Comune di Linguaglossa“. Lo annuncia in una nota Giusi Bartolozzi, deputata siciliana del Gruppo Misto, al termine dei lavori di Aula sul decreto fiscale.

La funivia a Piano Provenzana

“Da tempo – sottolinea l’ex deputata di Forza Italia – si discute del progetto di costruzione di una Cabinovia a Piano Provenzana, a quota 1.800 metri nel comune di Linguaglossa, in provincia di Catania, che sia in grado di rendere maggiormente fruibili i luoghi di interesse turistico del territorio di riferimento, nonché di incentivare ed agevolare i relativi flussi, riducendo l’impatto ambientale e massimizzando efficienza e rapidità degli spostamenti”.

L’ok dal Governo

“Oggi abbiamo acquisito il pieno impegno del Governo che ha accolto un importante Ordine del Giorno”, spiega Bartolozzi.

“Grazie alla sensibilità del Governo ed alla particolare attenzione del Ministro Massimo Garavaglia avremo presto adeguati stanziamenti di risorse, volti ad assicurare la tempestiva realizzazione del progetto di costruzione della funivia di Piano Provenzana nel comune di Linguaglossa, tramite progetti innovativi che consentano l’installazione di nuove cabinovie panoramiche che offrano una vista completa del paesaggio, al fine di incentivare la ripresa del turismo in tutto il territorio. Da Nord a Sud questa è la Politica del buon Governo” conclude.

La tragedia del Mottarone

L’ordine del giorno era stato presentato a Roma dall’onorevole Alberto Gusmeroli della Lega, per il ripristino della funivia del Mottarone.

”Fare presto per il ripristino della funivia del Mottarone. Ho incontrato in proposito il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sempre molto attento a tutto ciò che possa incentivare il turismo – spiega Gusmeroli -. C’è la volontà del governo di stanziare subito risorse adeguate. La drammatica vicenda dello schianto, avvenuto subito dopo lunghi mesi di lockdown, è sempre nei cuori di tutti noi e attendiamo l’esito delle indagini della magistratura. Una tragedia innanzitutto umana, dagli effetti devastanti anche per le attività turistiche della zona. La funivia è un’infrastruttura strategica per l’economia e per lo sviluppo del territorio.

L’approvazione del nostro ordine del giorno al decreto Pnrr, a mia prima firma, che impegna l’esecutivo in questa direzione, è dunque un segnale di conferma incoraggiante. Ciò anche per la tempestiva realizzazione della funivia di Piano Provenzana nel comune di Linguaglossa (Ct)”.