La nota di Anas

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la SS120 “Dell’Etna e delle Madonie”. Come conferma l’Anas, una persona ha perso la vita.

Una persona morta nello scontro

L’incidente è avvenuto al km 188,400 della SS120. Il tratto dell’arteria stradale è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Del dettaglio, l’incidente si è verificato nei pressi di Randazzo, in provincia di Catania. Una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, nell’impatto ha perso la vita.

La strada bloccata

Sul posto sono presenti il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. “Le deviazioni vengono segnalate in loco”, fa sapere intanto l’Anas.

Tre morti nel Catanese nel 2022

Un altro un incidente mortale il 6 gennaio in provincia di Catania lungo la Strada Statale 114, all’altezza della località di Acireale, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, una Toyota Rav 4 diretta verso il capoluogo etneo si sarebbe andata a schiantare contro il muro all’esterno di un complesso edilizio che si affaccia sulla carreggiata. Nel sinistro aveva perso la vita una donna di 62 anni originaria di Modena giunta recentemente in Sicilia per trascorrere le vacanze natalizie insieme al compagno. L’uomo, che si trovava alla guida del mezzo, sarebbe rimasto ferito e successivamente trasportato all’ospedale Policlinico di Catania. Il giorno precedente a perdere la vita era stato un giovane lungo la SS 385 “di Palagonia”.