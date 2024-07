Controlli dei Carabinieri in un kebab del centro storico di Catania permettono di scoprire locali fatiscenti e cibo in pessime condizioni igienico-sanitarie. Nell’ambito di specifici controlli condotti dai Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante insieme a quelli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania e al personale dell’ASP, è stato ispezionato un kebabbaro situato nella centralissima via Etnea che è stato trovato in condizioni igienico-sanitarie pessime, tali da comportarne la chiusura immediata.

Gravi carenze igieniche e presenza di insetti

I militari, durante l’accesso ai locali adibiti alla preparazione e vendita di kebab, hanno riscontrato gravi carenze sotto il profilo dell’igiene, con insetticidi e blatte appoggiati sul bancone di lavoro tra gli alimenti, e in particolare accanto a circa 5 kg di verdure pronte per essere tagliate e servite ai clienti. Le attrezzature hanno presentato incrostazioni di unto e sporcizia varia, con presenza di formiche, ragnatele e fuliggine su pareti e soffitto. La zona cottura non è stata dotata di adeguato sistema di aspirazione, cosicché il grasso degli alimenti si è accumulato un po’ ovunque.

Conservazione inadeguata degli alimenti

Ma le irregolarità non si sono fermate qui. Nei congelatori della cucina, come appurato dai Carabinieri, sono stati conservati in maniera confusa carni, pesci e verdure, ammassati in un unico blocco di ghiaccio dal peso di 150 kg. Inoltre, vi sono stati anche kebab già pronti, avvolti in involucri di plastica, ricoperti di ghiaccio a causa di una conservazione inadeguata. In un frigorifero spento, poi, i militari hanno scoperto vassoi interi di olive, peperoni, wurstel farciti e altre pietanze deperibili che necessitano di refrigerazione, oltre a 1,5 kg di verdure cotte. Il cibo era quindi esposto a elevato rischio di proliferazione batterica.

Sequestro degli alimenti e chiusura del locale

Date le precarie condizioni riscontrate, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro tutti gli alimenti presenti, che verranno avviati alla distruzione, e hanno denunciato la titolare dell’attività, una 28enne. È stata inoltre disposta la chiusura immediata del locale.