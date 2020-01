i fatti a catania

La Polizia di Stato ha arrestato Ivan Piacente, 30 anni e Alfio Sottile, 66 anni, accusati il primo di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e il secondo di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Nel weekend appena trascorso, nell’ambito di mirati servizi disposti dal Questore di Catania volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno arrestato i due uomini.

Il primo, dopo un servizio di appostamento che ha permesso di appurare che nei pressi della sua abitazione nel quartiere di Picanello (dotata di sofisticato impianto di sorveglianza) vi era un continuo e sospetto viavai di giovani, è stato sorpreso mentre stava prelevando dal sottosella del proprio scooter 100 grammi di marijuana.

Aveva, infatti, quasi finito lo stupefacente e stava attingendo dalla “riserva” che era solito tenere all’interno del proprio motoveicolo. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 10 dosi della medesima sostanza, materiale per pesatura e confezionamento e diverse centinaia di euro in contanti. L’uomo è stato, dunque, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dopo l’udienza per direttissima.

Il secondo, a seguito di attività info investigativa, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare (nel quartiere San Cristoforo) in quanto vi erano diversi indizi che lo indicavano quale pusher di cocaina.

All’interno della sua abitazione sono stati, infatti, rinvenuti e sequestrati circa 20 grammi di cocaina, in parte divisa in 26 dosi già pronte allo smercio e in parte ancora in pietra e quindi in attesa di “taglio” e “confezionamento”.

Anche per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa di determinazioni dell’autorità giudiziaria.