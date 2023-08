“La scomparsa di Natale Bruno, cronista di razza e professionista appassionato, lascia un profondo vuoto nel mondo del giornalismo siciliano. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi il mio pensiero e il cordoglio della Regione per questo lutto inatteso e improvviso”. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

Trantino: “Professionista serio”

Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’amministrazione comunale esprimo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del giornalista Natale Bruno. “Conoscevo Natale Bruno da più decenni – ha detto il sindaco – fin da quando in Tribunale io muovevo i primi passi da avvocato e lui da giornalista di cronaca giudiziaria, una carriera proseguita poi in testate regionali e nazionali. Ho sempre avuto la percezione di un professionista serio e leale, che nel racconto degli avvenimenti ha sempre anteposto i fatti e le notizie a ogni altra valutazione. Alla mamma Teresa e alla compagna Santa, giunga l’abbraccio di tutta l’amministrazione comunale di Catania”.

Il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola dice: “Ai familiari, alla redazione di Telecolor giunga il mio sincero abbraccio. Si tratta di una brutta notizia. Ho apprezzato Natale Bruno non solo per la sua professionalità, in quanto bravissimo giornalista, ma anche e soprattutto per il fatto di essersi sempre posto con garbo ed educazione”.

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro afferma: «Siamo rimasti tutti senza parole nell’apprendere della morte improvvisa di Natale Bruno. Scompare prematuramente un professionista sempre attento, rigoroso, capace di spaziare, ma anche un nostro concittadino della cui opera andare fieri. Per tanti anni è entrato nelle nostre case grazie ai tg di Telecolor, con schiettezza e sensibilità, dalla parte della notizia. Lo ricordiamo anche per l’impegno nella carta stampata e per aver prestato servizio, con la consueta professionalità, da addetto stampa del Comune».

Associazione siciliana stampa: “Collega attento e scrupoloso”

L’associazione siciliana della stampa, il Gruppo cronisti e la segreteria provinciale di Catania di Assostampa in una nota esprimono cordoglio per la scomparsa del collega Natale Bruno. “Un giornalista attento e scrupoloso, un maestro per tanti giovani che grazie a lui si sono avvicinati alla professione. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’intera categoria e i tanti che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le sue doti umane e professionali. In questo momento di profondo dolore, Assostampa si stringe ai familiari, alla mamma Teresa e alla compagna Santa, e ai colleghi dell’emittente televisiva Telecolor per la quale da anni Natale lavorava” dicono.

“Incredibile e terribile che Natale Bruno ci abbia lasciato. Tenace, corretto, competente come giornalista, generoso e leale come uomo e come amico. Nel pensarlo affiorano sentimenti solo di affetto per come era e di gratitudine per come si comportava” dice l’ex Presidente della Regione, Raffaele Lombardo.

“Giornalista televisivo, attento cronista sulla carta stampata, di Natale ricorderemo sempre l’amore per il giornalismo, la sua lunga carriera che lo ha visto sempre in prima linea nel raccontare luci e ombre della nostra Sicilia. Ci mancherà la sua schiettezza che esprimeva in realtà un grande cuore e tanta generosità. Sentite condoglianze alla famiglia e alle persone che gli volevano bene per l’incolmabile perdita”, dice Marco Falcone, assessore all’Economia della Regione Siciliana.

Il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia, insieme ai colleghi commissari giornalisti Aldo Mantineo, Luigi Sarullo, Ugo Piazza e Salvatore Li Castri, dicono: “Con la perdita di Natale Bruno la Sicilia perde un grande professionista, un cronista di razza, ma soprattutto una persona perbene”. Anche giornalisti dell’Unione stampa sportiva italiana di Catania esprimono il proprio cordoglio per la morte di Bruno così come l’eurodeputato siciliano Ignazio Corrao e la Cgil di Catania.