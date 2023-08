cronista catanese, aveva 57 anni

E’ morto questa notte il giornalista catanese Natale Bruno, 57 anni, volto storico dell’emittente televisiva Telecolor. Il cronista, corrispondente dell’agenzia di stampa, AGI, collaboratore del quotidiano La Repubblica, è stato colto da malore mentre era in compagnia di alcuni amici. Bruno era anche amico e collega di blogSicilia.it

Il ruolo di Bruno a BlogSicilia

Natale Bruno ha avuto un ruolo rilevante nella crescita del nostro quotidiano online. È stato un amico vero di questo giornale, un collaboratore serio e affidabile, una figura sempre pronta a mettersi a disposizione per un sogno lontano che abbiamo coltivato in comune, quello di essere protagonisti di un giornale online indipendente e profondamente credibile. La sua mancanza lascia un vuoto incolmabile. Natale, che covava una grande passione per il calcio, legato ai colori dell’Inter, era un grande professionista, una persona per bene come poche se ne possono incontrare in tutto il mondo dell’informazione regionale siciliana.

Il direttore, l’editore e la redazione di BlogSiclia esprimono cordoglio alla famiglia di Natale Bruno.