Una storia che avremmo voluto non raccontare

La Sicilia è finita sulle prime pagine dei network tv e dei giornali di tutto il mondo. La serie di incendi che ha colpito la Regione negli ultimi giorni è diventata un trend topic per il mainstream dell’informazione mondiale. Collegamenti in diretta e reportage hanno raccontato in presa diretta il dramma vissuto dalla popolazione siciliana.

La Sicilia protagonista della info room di Sky News a Westminster

Questa mattina, dalla info room di Sky News a Westminster, una delle più prestigiose reti informative a livello globale, il racconto di quanto accaduto in Sicilia è stato compiuto in collegamento con la redazione di Blogsicilia.

L’emergenza climatica e quella degli incendi è stata analizzata anche mettendo a confronto quanto sta accadendo simultaneamente in Grecia e nella nostra isola. L’approfondimento del mattino delle breaking news è stato centrato sull’analisi e sulle conseguenze del cambiamento climatico, sulla crisi del mondo agricolo e sul rischio globale che stiamo correndo. Lo spazio dedicato alla Sicilia, ha mostrato in diretta quanto accaduto nei giorni scorsi, commentando i video reportage, la cronaca e gli approfondimenti realizzati e prodotti dalla nostra redazione per garantire la copertura di questo evento dalla portata apocalittica.

Il dovere di raccontare

Ancora una volta, con umiltà e spirito di servizio, Blogsicilia ha l’orgoglio di raccontare in profondità il quotidiano che stiamo vivendo. Sempre in presa diretta. E’ una storia che, ovviamente, avremmo voluto non dover raccontare ma che era doveroso narrare mostrandone le immagini che meglio di qualsiasi racconto parlato lasciano comprendere la portata degli eventi. Di sicuro, però, riteniamo che l’attenzione riversata nei nostri confronti da parte dei media internazionale è stata resa possibile soltanto grazie a quei risultati di lettura e di affidabilità garantiti dalla nostra community di lettori. Se riconoscimento c’è stato, ebbene questo va ascritto proprio alle centinaia di migliaia di lettori che ogni giorno si informano conn oi, ci seguono, ci sostengono e ci aiutano nel nostro lavoro quotidiano. Per il momento qui da BlogSicilia è tutto, a voi Westminster.

