Al via da oggi, lunedì 10 novembre, una lunga serie di lavori stradali che causeranno interruzioni, deviazioni e chiusure notturne e diurne lungo autostrade e strade statali siciliane. Ad essere coinvolta è la Sicilia centro orientale.

Lavori notturni A18 diramazione Catania

Sull’Autostrada A18 Dir “Diramazione di Catania”, da lunedì 10 novembre saranno in vigore limitazioni notturne per lavori di manutenzione, che comporteranno restringimenti su entrambi i sensi in vari tratti.

Il provvedimento, valido fino al 1° dicembre, si rende necessario per consentire gli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza centrali e laterali e sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le 06:00 del giorno successivo.

I lavori interesseranno tratti saltuari della carreggiata in direzione Messina – Catania Centro (dal km 3,300 al km 0,100) e della carreggiata opposta nel tratto tra lo svincolo di Canalicchio e lo svincolo di San Gregorio Nord (dal km 3,500 al km 3,700). I restringimenti saranno attivati a seconda dell’avanzamento del cantiere e limitatamente all’area delle lavorazioni.

Il flusso veicolare sarà comunque garantito attraverso almeno una corsia per senso di marcia. I lavori fanno parte del piano di Anas per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sull’A18 Dir.

Deviazioni sulla statale fra Caltagirone e Licodia Eubea

Lavori di manutenzione anche lungo la strada statale 683 “Libertina” sempre a partire da lunedì 10 novembre, causeranno limitazioni al traffico in entrambi i sensi tra i comuni di Licodia Eubea e Caltagirone, nella Città Metropolitana di Catania.

Gli interventi, attivi fino al 21 novembre tra le ore 6:30 e le 17:00 ad eccezione dei giorni festivi, riguardano interventi propedeutici alla sostituzione dei giunti di dilatazione in prossimità dei ponti.

Unicamente nelle aree interessate dalle lavorazioni, nel tratto compreso tra il km 2,127 e il km 10,750, saranno attivi restringimenti di carreggiata. Il flusso veicolare sarà sempre garantito attraverso una corsia per senso di marcia.

Chiusi due ponti del Val del Dittaino

Per consentire i lavori di ripristino su due ponti della strada statale 192 “della Valle del Dittaino”, sempre a partire da lunedì 10 novembre, un tratto di cinque chilometri in provincia di Enna sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni su un percorso alternativo.

Il provvedimento sarà valido fino al 3 marzo 2026 dal km 13,900 al km 19,200 e si rende necessario per consentire gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte al km 16,530 e il consolidamento delle fondazioni e della struttura del ponte al km 18,920.

Le deviazioni saranno disposte lungo il percorso alternativo costituito dalla strada Consortile della zona industriale di Dittaino secondo il seguente schema: il traffico che proviene da Catania diretto a Enna sarà deviato al km 19,200 e dovrà percorrere interamente la strada Consortile per poi immettersi nuovamente sulla SS192 al km 13,900. Viceversa per il traffico che proviene da Enna diretto a Catania e verso lo svicolo ‘Dittaino’ dell’Autostrada Palermo – Catania;

per entrambe le direzioni sarà possibile raggiungere le stazioni ferroviarie di Dittaino, Pirato, Leonforte e Assoro attraverso la strada provinciale 62 per poi reimmettersi sulla statale 192 al km 17,500.

Gli interventi, del valore complessivo di 2,5 milioni di euro (un milione per il ponte al km 16,530, 1,5 milioni per il ponte al km 18,920), si rendono necessari nell’ambito dei lavori di manutenzione delle strutture e sono finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza della statale 192. Durante l’esecuzione dei lavori il personale Anas vigilerà sulla corretta gestione del traffico per minimizzare i disagi alla circolazione.