Bus Atm si schianta contro un palo della rete elettrica

Il bilancio parla di sette feriti, due persone sono gravi

L’autista del mezzo e un passeggero in codice rosso in ospedale

Sette feriti, di cui due in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente a Librino che ha coinvolto un autobus dell’Amt. Il mezzo si è schiantato contro un palo della rete elettrica questa mattina. L’impatto, per cause ancora da chiarire, è avvenuto poco dopo le 10 in viale Vigo.

Interviene un elisoccorso del 118

Il conducente e sei passeggeri sono rimasti feriti nel violento impatto. Due per le persone rimaste ferite gravemente: l’autista, ricoverato al Policlinico, e un passeggero di 54 anni che è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro con un elicottero del 118. Le altri cinque persone hanno riportato delle contusioni.

Indagini della polizia di stato de della municipale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che hanno agevolato la discesa dei passeggeri che si trovavano ancora a bordo ed hanno messo in sicurezza il mezzo alimentato a gas metano. Sull’episodio indagano la polizia e i vigili urbani. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, segue la vicenda in contatto con il presidente dell’Amt, Giacomo Bellavia, per accertarsi delle condizioni dei feriti.