Un sinistro autonomo

Incidente mortale sulla Monterosso Etneo-Viagrande

Muore un ragazzo di 37 anni a bordo di una moto

Ferito il passeggero portato al Cannizzaro

Un’altra tragedia lungo le strade della Sicilia. Nel corso di un grave incidente è morto S. M, un 37enne di Viagrande (CT). La tragedia è avvenuta ieri sera, intorno alle 21, sulla strada provinciale Monterosso Etneo-Viagrande. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata e sarebbe morto sul colpo. In sella alla moto c’era anche un passeggero che è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro in gravi condizioni.

Stando ai primi rilievi effettuati dai carabinieri, si tratterebbe di un sinistro autonomo. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a sbattere prima contro un palo della luce e poi contro una macchina che proveniva dalla corsia opposta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Viagrande e Tracastagni, i carabinieri della compagnia di Acireale e gli uomini del 118. Un altro incidente a Campofelice

Ieri una giovane di 36 anni è stata ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso di Villa Sofia dopo un incidente avvenuto oggi all’altezza di Campofelice di Roccella, nella carreggiata in direzione Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, il personale dell’Anas e gli agenti della Polstrada che hanno eseguito i rilievi. Circa dieci giorni fa, non lontano dal punto in cui oggi è avvenuto l’incidente, è finita peggio a una dottoressa di 31 anni. La sua auto infatti, dopo l’impatto contro un guardrail, è volata giù dal viadotto facendo un volo di quasi 20 metri.

Muore un uomo nel Trapanese

Un nuovo incidente mortale nel trapanese. Lo scontro a Castellammare del Golfo. La vittima un anziano di 74 anni, Salvatore Milazzo, è morto in un violento scontro fra due auto. Inutili i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo, dove sono venuti i sanitari del 118.