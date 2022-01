Dentro la macchina trovati nascosti 105 grammi di stupefacente

Fermato all’interno dell’auto che stava guidando con della cocaina nascosta. Un catanese è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa. L’uomo, un 52enne, è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio su Librino

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Librino. Qui i militari dell’Arma hanno proceduto, tra gli altri, al controllo di un uomo a bordo di una Suzuki Swift che, ad andatura sostenuta, percorreva il Viale Nitta.

In agitazione

Il 52enne, al momento della verifica, è stato trovato in evidente stato di agitazione. Dopo l’invito dei militari a consegnare la droga di cui fosse in possesso, ha pensato bene di alleviare i suoi ormai inevitabili strascichi giudiziari consegnando “spontaneamente” un involucro, avvolto in pellicola trasparente e contenente un pezzo unico in “pietra” di 105 grammi di cocaina, che si trovava occultato sotto il sedile anteriore lato passeggero della propria autovettura.