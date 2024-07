“Dopo due anni di attività politica all’interno del partito “Sud chiama Nord“, desidero informare i miei sostenitori e l’opinione pubblica della mia decisione di lasciare il partito. Questa scelta nasce, dopo lunga e sofferta riflessione, da una serie di motivazioni che ritengo fondamentali per proseguire il mio impegno politico.

Spinto dagli amici più cari e significativi ho deciso di aderire ( tornando nella mia prima casa politica) al Movimento per le Autonomie, un partito fortemente radicato nella provincia etnea e ben presente nel resto della Sicilia. Se è vero che la politica è servizio, la mia unica ambizione è quella di tornare a rendere un servizio efficace alla mia comunità”. Lo dichiara il deputato regionale Ludovico Balsamo.

Mancuso: “Continua il processo di radicamento”

Con l’adesione del deputato regionale Ludovico Balsamo, procede il processo di radicamento del Mpa in tutta la Sicilia. Una crescita costante frutto dell’impulso fornito dal nostro leader, Raffaele Lombardo, dal lavoro dei nostri dirigenti e di tutti gli esponenti del Movimento. Un lavoro che, poi, sfocia nel consenso dei siciliani, dimostrato anche dal grande risultato ottenuto per Caterina Chinnici alle ultime elezioni europee. Accogliamo Ludovico Balsamo con entusiasmo, certi che il Mpa sia la casa giusta per permettergli di proseguire il suo lavoro a beneficio della Sicilia e dei siciliani”.

