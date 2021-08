Aveva 56 anni

Grave lutto per il cantante siciliano Lorenzo Fragola: è morto il papà Davide, aveva 56 anni ed era malato da tempo.

Componente della Squadra mobile di Catania, era diventato noto all’epoca della partecipazione di Lorenzo a X Factor perché accompagnò il figlio in quella avventura che gli aprì le porte della musica italiana. Il cantante, almeno per il momento, non ha fatto alcun commento sui social.

I funerali sono stati celebrati martedì 17 agosto presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria in viale Vittorio Veneto, a Catania.