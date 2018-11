Sono 35 gli arrestati nell’ambito dell’operazione gaming della Squadra Mobile della Polizia di Catania in tutta la Sicilia orientale su 36 destinatari di provvedimenti giudiziari.

sei le perosne raggiunte da un nuovo provvedimento in carcere. Si tratta di Giovanni Orazio Casatiglia di 34 anni, già detenuto, nei cui confronti il G.I.P. ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere; Santo D’Agata 47 anni, per il quale il G.I.P. ha disposto gli arresti domiciliari; Andrea Di Bella 27 anni, per il quale il G.I.P. ha disposto gli arresti domiciliari; Francesco Nania 42 anni, per il quale il G.I.P. ha disposto gli arresti domiciliari; Antonino Russo 38 anni, per il quale il G.I.P. ha disposto gli arresti domiciliari e Salvatore Truglio 35 anni, per il quale il G.I.P. ha disposto gli arresti domiciliari; tutti già detenuti per questa causa in quanto sottoposti a fermao di indiziato di delitto su provvedimento eseguito in data 14.11.2018 ed in data 16.11.2018 per Antonino Russo.