Un drammatico incidente stradale si è consumato nella mattinata di oggi lungo l’asse dei servizi della Tangenziale di Catania, costando la vita a un uomo di cinquantasette anni. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, la vittima stava percorrendo l’arteria stradale in direzione del capoluogo etneo quando, improvvisamente, ha perso il controllo della propria vettura finendo per schiantarsi violentemente contro il guardrail che delimita la carreggiata.

L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti riguarda un improvviso malore che avrebbe colpito il conducente, rendendogli impossibile governare il veicolo e causandone la successiva sbandata fatale. L’impatto con la barriera metallica è stato purtroppo talmente violento da non lasciare scampo all’uomo, rendendo inutili i primi tentativi di soccorso prestati sul posto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle Volanti della Questura di Catania per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità, che ha subito pesanti rallentamenti a causa delle operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale coinvolto. Resta ora da accertare con esattezza la dinamica dell’accaduto attraverso i successivi accertamenti medico-legali che verranno disposti dall’autorità competente per confermare le cause naturali del decesso prima dell’impatto.