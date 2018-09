Per la vittima dell'aggressione una prognosi di 21 giorni

Un uomo è stato arrestato domenica pomeriggio a Catania con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Come riporta grandangoloagrigento.it, i poliziotti sono intervenuti in via Palermo dopo la segnalazione di una lite tra conviventi.

Gli agenti hanno trovato sul posto una giovane coppia con escoriazioni ed echimosi. La donna ha raccontato agli agenti di aver subito aggressioni fisiche da parte del convivente anche alla presenza dei figli della coppia. Entrambi sono stati trasportati in due pronto soccorso differenti. Alla giovane è stata diagnosticata una prognosi di 21 giorni.

L’uomo è stato arrestato e il pm di turno ha disposto per lui il trasferimento in carcere in attesa della convalida del gip.

