"Ti devi stare zitta perché ti ammazzo"

Calci e pugni ai genitori che lo avevano accolto in casa dopo la separazione

Arrestato un catanese di 37 anni

Oggi l’ennesimo episodio di violenza

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 37 anni, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, estorsione e minacce, reati commessi nei confronti dei genitori, il padre 68enne e la madre 66enne.

Violenze e maltrattamenti

Lo hanno sostenuto amorevolmente dopo che questi si era separato dalla moglie, accogliendolo nella loro abitazione. Lui, per ripagarli, in soli sei mesi, li ha letteralmente soggiogati sottoponendoli a vessazioni di ogni genere.

Non avendo un’occupazione stabile, chiedeva giornalmente del denaro ai genitori, speso perlopiù per l’acquisto di droga e alcol, e a ogni minimo diniego espresso legittimamente dai due pensionati prima li minacciava per poi aggredirli e costringerli a esaudire le sue richieste.

Ha tentato in ogni modo di aggredire la madre

Stamane l’ennesimo episodio di violenza, per fortuna stroncato sul nascere grazie all’intervento dei carabinieri. I militari di pattuglia, grazie a una telefonata giunta al 112 NUE, sono potuti intervenire tempestivamente sul posto dove, appena giunti, hanno sentito provenire delle urla dall’abitazione segnalata. Entrati nell’immobile, hanno visto l’uomo inveire soprattutto contro la madre, quello stesso che, incurante della presenza dei carabinieri, ha tentato in ogni modo di aggredirla.

“Ti devi stare zitta perché ti ammazzo”

Ammanettato l’aggressore, i militari hanno accolto l’amaro sfogo dei due pensionati i quali, confortati dalla loro presenza, hanno denunciato quella via crucis patita durante il periodo di convivenza con il figlio. La signora, per delle percosse patite prima dell’arrivo dei carabinieri, è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto, che le hanno riscontrato delle contusioni alla schiena, alla gamba e alla testa. L’arrestato è stato portato al carcere di Termini Imerese (PA).