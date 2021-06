Vittima una 31enne

Marito violento allontanato dalla famiglia

Una 31enne denuncia il marito violento dopo ennesima aggressione

le richiesta di soldi continue per comprare la droga

Gli agenti delle Volanti catanesi hanno allontanato, in via di urgenza, un uomo violento dall’abitazione familiare. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto al culmine di una serie di comportamenti aggressivi e minacciosi tenuti dal soggetto nei confronti della moglie con la quale è in fase di separazione.

La vittima dei maltrattamenti, una donna di 31 anni, aveva chiamato la linea d’emergenza 112, chiedendo l’intervento degli agenti presso l’attività commerciale di famiglia nel quartiere Librino. Dopo una serie di messaggi minacciosi, il marito si era presentato fuori dal negozio, col pericolo che intendesse passare a vie di fatto. Gli agenti, però, hanno agito tempestivamente e lo hanno subito bloccato.

Pressanti richieste di soldi

La signora ha sporto denuncia in Questura e qui ha anche raccontato che da alcuni mesi aveva continui litigi con il marito, causati dalle incessanti richieste di denaro, dovute alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti, e sfociati in alcuni casi in aggressioni fisiche, avvenute anche davanti al figlio di appena 8 anni. L’ultima aggressione era avvenuta proprio in quella mattinata: all’interno del negozio, l’uomo le aveva sferrato uno schiaffo in volto, in presenza del bambino e di un dipendente, che ha confermato quanto accaduto. Nel pomeriggio, poi, le aveva inviato una serie di messaggi con cui la minacciava di darle fuoco insieme alla sua attività commerciale.