numerose le iniziative in programma

Domani, Martedì 28 maggio alle ore 10.30, nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti sarà ufficializzata l’apertura della stagione balneare 2019.

Il sindaco Salvo Pogliese con gli assessori allo Sport Sergio Parisi e al mare Fabio Cantarella, nell’occasione, presenteranno l’edizione del 2 giugno di Lungomare Fest che ospiterà le celebrazioni della Giornata nazionale dello Sport.

Saranno presenti l’ammiraglio Gaetano Martinez e il capitano di vascello Fabrizio Coke per la Capitaneria di Porto di Catania per illustrare la nuova ordinanza di sicurezza balneare per la stagione in corso.

Ignazio e Giuseppe Ragusa, rispettivamente presidente regionale e provinciale del Sindacato Italiano Balneari della Confcommercio, presenteranno le iniziative ludico ricreative che animeranno i lidi balneari e tra queste il progetto “Il mare tra le dita: sulle rotte dell’arte tra spettacoli, giochi e narrazione”, nato dall’esigenza di avvicinare la città al mare e rendere la Plaia un naturale luogo d’incontro.