I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gravina di Catania hanno denunciato un 43enne del posto sorpreso a viaggiare con un vero e proprio carico di droga in macchina. L’uomo deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. I militari lo hanno fermato per un semplice controllo di routine lungo le strade del comune etneo, ma l’atteggiamento dell’automobilista ha insospettito la pattuglia: visibilmente agitato e in preda all’ansia, il 43enne ha spinto gli operanti ad perquisire a fondo il veicolo.

Cocaina, crack e marijuana nei nascondigli dell’abitacolo

L’intuizione dei carabinieri si è rivelata fondata. L’ispezione minuziosa dell’auto ha permesso di scovare 90 dosi di stupefacente, tra cocaina, crack e marijuana, nascoste in vari anfratti del mezzo. La sostanza era già imbustata e pronta per essere spacciata. Per l’uomo è scattata la segnalazione alla Procura, anche se la sua posizione resta al vaglio dei giudici fino all’eventuale condanna definitiva.