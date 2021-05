L'indagine da un gruppo Telegram

Tre giovani studenti, tra cui uno catanese e un minorenne, sono stati denunciati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico e centinaia di video pedopornografici cancellati dal web. E’ il risultato di un’operazione della Polizia Postale di Trieste, coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, cominciata in seguito alla segnalazione di un cittadino al Commissariato di P.S. Online.

L’indagine, coordinata dalle Procure di Trieste e Lecce, ha riscontrato la presenza di un gruppo Telegram in cui un utente aveva condiviso tre link contenenti un grosso quantitativo di video a carattere pedopornografico. Gli investigatori della Polizia Postale hanno identificato i tre responsabili, e rimosso i contenuti; gli account dei ragazzi sono stati sospesi.

Intanto i contenuti sono stati immediatamente rimossi e gli account dei ragazzi sono stati sospesi. Gli operatori della Polizia Postale di Catania, Cosenza e Brindisi hanno prestato ausilio nell’esecuzione delle perquisizioni a carico dei giovani, concluse con il sequestro di dispositivi informatici e altro materiale utile al prosieguo delle indagini e tuttora al vaglio degli inquirenti. I tre sono stati denunciati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.