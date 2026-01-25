La Polizia di Stato ha coordinato giovedì un articolato controllo straordinario del territorio nel quartiere di San Giovanni Galermo, nell’ambito di un piano d’intervento disposto dal questore di Catania. L’operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dell’illegalità diffusa, ha visto la partecipazione della squadra volanti, del commissariato di Nesima, delle unità cinofile, del reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale”, del X reparto mobile e della polizia locale.

L’attività si è concentrata con particolare intensità in via Capo Passero, zona già nota per la presenza di piazze di spaccio. Grazie al fiuto dei cani antidroga Maui, Ares e Briska, gli agenti hanno setacciato aree comuni, intercapedini e cespugli, sequestrando complessivamente oltre 2,5 chilogrammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana. In un caso è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per smantellare un bunker abusivo protetto da porte blindate, all’interno del quale sono state rinvenute decine di dosi pronte alla vendita.

Contemporaneamente, le unità cinofile anti-esplosivo hanno individuato, nascosti in una cavità muraria, due caricatori e 44 cartucce calibro 7.65. Sul fronte degli arresti, i poliziotti di Nesima hanno fermato un uomo di 62 anni trovato in possesso di 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi. L’indagato, per cui vige la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

L’operazione ha riguardato anche la tutela degli animali e il contrasto all’abusivismo. La polizia locale ha individuato undici cani stabulati in box abusivi; tre di questi animali, privi di microchip e mantenuti in condizioni fatiscenti, sono stati sequestrati. Un proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali. I controlli tecnici sulle forniture di rete hanno inoltre permesso di scoprire e interrompere 25 allacci abusivi alla rete idrica e 15 a quella elettrica.

Sul piano della sicurezza stradale, i posti di controllo istituiti nel quartiere hanno portato all’identificazione di 122 persone e alla verifica di 92 veicoli. Le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada hanno superato i 22 mila euro. Tra i provvedimenti principali figurano 24 sequestri per mancanza di assicurazione, diverse sospensioni per omessa revisione e la rimozione di nove autovetture abbandonate in strada.