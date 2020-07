Denunciata una donna per riciclaggio

Il Commissariato di San Cristoforo (CT), impegnato in una intensa attività mirata al controllo del territorio, nello scorso fine settimana ha potenziato i servizi su strada nel centro storico, in vista dell’intensificarsi delle attività connesse alla movida.

I poliziotti del Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine, impegnati nei posti di controllo e pattugliamento del territorio, hanno contestato diverse violazioni al Codice della Strada per svariate migliaia di euro, e hanno sequestrato una decina di veicoli per mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente e omesso utilizzo del casco.

Sabato, in particolare gli agenti di Polizia, hanno denunciato in stato di libertà una donna per riciclaggio, in quanto la stessa era in possesso di un ciclomotore rubato con telaio contraffatto, sequestrando il veicolo; nel corso della stessa serata, i poliziotti hanno denunciato in stato di libertà, F.R. di Catenanuova per detenzione ai fini di spaccio di circa 25 grammi di marijuana. Il totale delle sanzioni contestate ai sensi del Codice della Strada ammonta a oltre 10 mila euro.

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un 26enne, per guida senza patente, poiché recidivo nel biennio. L’uomo, a bordo di un motociclo, è stato inizialmente fermato dagli operatori di Polizia per guida senza casco; dai successivi controlli è emerso che il 26enne non aveva la patente di guida ed era già stato sanzionato un anno prima per lo stesso motivo. Ciò ha comportato la denuncia in stato di libertà, come previsto dal Codice della Strada, oltre alla sanzione amministrativa. I controlli continueranno e, anzi, saranno rafforzati anche nel corso dei prossimi giorni.