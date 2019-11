Via libera dalla Ferrovia Circumetnea alla gara d’appalto per la realizzazione della tratta Stesicoro-Aeroporto Fontanarossa della metropolitana di Catania. Il bando è stato inviato dalla direzione dell’azienda per la pubblicazione, prevista per la prossima settimana, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’importo dei lavori da appaltare, finanziati dalla Regione Siciliana attraverso fondi comunitari, supera i 380 milioni di euro. I cantieri saranno avviati a fine 2020, quando nel frattempo si sarà concluso lo scavo attualmente in corso della galleria Palestro.

“Possiamo dire con legittima soddisfazione – ha affermato il presidente della Regione Nello Musumeci – che si apre oggi per la Sicilia la stagione del ritorno delle grandi opere. Gli ultimi grandi appalti pubblici risalgono a dieci anni fa e forse più. La Regione Siciliana, nell’arco dell’ultimo anno e mezzo, ha saputo invertire la tendenza. La metropolitana di Catania sarà la punta di diamante delle infrastrutture, sia stradali che ferroviarie, che cambieranno il volto dell’Isola nei prossimi anni”.

“Manteniamo l’impegno sulla metro di Catania – aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – per far sì che entro i prossimi cinque anni l’infrastruttura sia completa e consegnata ai cittadini. In soli 18 mesi il Governo Musumeci è riuscito a intercettare il finanziamento, definire il progetto e mandarlo in gara. L’appalto prevede un lotto da 6,8 chilometri di infrastruttura metropolitana che comprende lo scavo della galleria da Palestro fino all’aeroporto, nonché il completamento e le attrezzature di ben otto stazioni, di cui alcune già in costruzione, da piazza Stesicoro fino a Fontanarossa. Voglio ringraziare – conclude Falcone – il commissario Fce Angelo Mautone e il direttore Salvatore Fiore per il loro impegno”.