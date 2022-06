Il furto sventato di notte nel Catanese

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno denunciato un 23enne di Catania, accusato di aver fatto da “palo” per un tentato furto in abitazione. L’operazione si è concretizzata in piena notte quando i militari dell’Arma sono intervenuti, a seguito di una segnalazione al 112, il numero unico di emergenza, per un tentato furto in abitazione a Misterbianco in via Poggio del Lupo.

L’auto in fuga

Al loro arrivo sul posto i militari si sono messi immediatamente alla ricerca di una Renault Twingo a bordo della quale poco prima tre persone si sarebbero date alla fuga dopo aver cercato di introdursi all’interno dell’abitazione. A conclusione delle ricerche effettuate in zona, i carabinieri hanno intercettato l’autovettura segnalata nei pressi della via Sebastiano Catania ed hanno così proceduto ad identificare il conducente, che era per l’appunto il giovane di 23 anni.

La ricostruzione di fatti

Dalla ricostruzione dei fatti e dai riscontri acquisiti sul posto è emerso che il giovane, insieme a due complici tra cui una donna, avrebbe atteso in auto mentre gli altri due si adoperavano per entrare nell’abitazione forzando prima il cancelletto in ferro posto al pian terreno e poi l’infisso della finestra del piano superiore.

Altra denuncia in provincia per droga

Un’altra denuncia sempre in provincia di Catania ha riguardato un presunto spacciatore di droga. E’ stato individuato a Scordia dai militari della locale stazione in collaborazione con personale dello squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia”, nell’ambito dei servizi mirati a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. Segnalato un 34enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’uomo, notato girovagare nelle vie cittadine di Scordia, è stato prima sottoposto a perquisizione personale, che dava esito negativo. E’ seguita però la perquisizione nella sua abitazione che ha portato al rinvenimento di 15 grammi di marijuana, suddivisa in dosi da un grammo contenuti in una scatola di cartone nascosta in un ripostiglio.