denunciato per minacce e truffa

Blitz degli agenti della Polizia municipale contro i parcheggiatori abusivi nell’area del parco archeologico di Siracusa. Al lavoro, stamane, ce ne erano due, ma uno di loro, appena ha visto arrivare dalla sua parte le forze dell’ordine, è salito in sella ad uno scooter, non prima di inveire contro gli agenti, scappando a forte velocità tra le scolaresche in visita all’area archeologica.

Parcheggiatore in fuga

E’ fuggito, secondo la ricostruzione del comando dei vigili urbani, con una borsa ma è stato acciuffato in viale Augusto von Platen, in prossimità della caserma dei pompieri.

Falsi tagliando per il posteggio

Dentro la sacca c’erano 180 falsi tagliandi per il parcheggio, allo scopo di ingannare gli automobilisti simulando la regolarità della loro professione.

Denunciato

Nel corso dei controlli, è emerso che il ciclomotore era privo di assicurazione ed al termine degli accertamenti il parcheggiatore abusivo è stato denunciato con le accuse di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, contraffazione e truffa.