I carabinieri hanno denunciato tre parcheggiatori abusivi a Palermo. Due sono stati multati e denunciati in via Bernardino Molinari e uno in via Ammiraglio Rizzo. In quest’ultimo caso il parcheggiatore ha violato anche un Daspo urbano visto che era stato già più volte sorpreso e multato nei pressi di un supermercato a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nella zona.

Altre denunce nei giorni scorsi nella zona del Policlinico

Il Comando della Polizia Municipale comunica che agenti del Nucleo Vigilanza Trasporto Pubblico, del Nucleo Controlli Ambientali e pattuglie del servizio di Polizia Stradale del Corpo, nella mattinata di ieri hanno effettuato un intervento congiunto nelle vie adiacenti al Policlinico di Palermo.

Sanzionate 47 autovetture per sosta irregolare

Nel corso dell’attività, sono state sanzionate 47 autovetture per sosta irregolare, un veicolo è stato sottoposto a sequestro perché sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria. Rimosse, inoltre, due carcasse di veicoli in stato di abbandono, divenute ricettacolo di rifiuti, mentre per altre due auto sono state avviate le procedure previste dalla normativa.

Individuata anche una discarica abusiva

Segnalata alla RAP la presenza di una discarica abusiva su via A. Giordano.

Denunciati due posteggiatori abusivi

Due persone – G.F.P. di 57 anni e R.R. di 38 anni – sono state denunciate perché, in collaborazione, svolgevano l’attività di posteggiatore abusivo.

A Palermo automobilisti indisciplinati e parcheggiatori abusivi ovunque

Quello della “sosta selvaggia” delle auto non è un problema nuovo per Palermo, tanto che accade anche nelle aree pedonali. Insomma, sono tanti gli automobilisti che prendono sottogamba i divieti o se ne infischiano totalmente.

Non a caso, più volte, vi abbiamo raccontato cosa accade nella “rambla” di via Amari, area pedonale dove però lo scenario con cambia.

Ogni weekend i residenti assistono inermi a numerose violazioni dell’ordinanza comunale. Tante le auto presenti nell’area transennata, con il tutto diretto da un parcheggiatore abusivo che opera indisturbato in zona.

E’ accaduto di nuovo nella serata sabato 9 aprile.

Via Amari, auto e parcheggiatore abusivo nell’area pedonale

Episodio che ha ricordato il perchè alcuni commercianti e residenti della zona abbiano fatto ricorso sui social all’ironica dicitura “Ramblablabla”. Ciò per constatare le criticità presenti sull’area pedonale che dovrebbe interconnettere idealmente il Porto di Palermo al centro città. Il fatto, come detto, non è nuovo per via Amari.

Una “rambla”, quella sull’asse fra il Porto e via Roma, al momento soltanto sulla carta. Fra i lavori eterni che stanno riguardando il restyling proprio della piazzetta di fronte all’entrata centrale del Porto e gli interventi che stanno interessando l’opera del collettore fognario, la pedonalizzazione di via Amari è stata realizzata soltanto a metà. Ciò mentre residenti ed attività commerciali attendono da anni il completamento dell’opera.