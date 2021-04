Franchising affidato a storica azienda familiare locale

La famiglia Ard Discount si allarga e supera la soglia dei 160 punti vendita. A Montepalma, frazione di Misterbianco nel Catanese, oggi ha aperto Ard Discound, brand gestito dalla

Consortile Ergon.

Franchising affidato agli eredi Motta

L’insegna in franchising è affidata ai fratelli Salvo e Angelo Motta, eredi di un’impresa familiare locale impegnata nel settore della vendita alimentare da oltre 50 anni. Era il 1968 quando i coniugi Alfio e Concetta Motta hanno aperto la loro prima bottega nel tempo trasformata e divenuta oggi una vera e propria azienda con quattro supermercati e un laboratorio di panetteria e pasticceria a servizio delle loro strutture di vendita, a cui da adesso si aggiunge anche il nuovo punto vendita Ard in via Bologna, 74.

I valori che caratterizzano l’impegno dell’azienda

Attenzione al cliente e soddisfazione dei propri collaboratori: sono questi i valori che hanno da sempre caratterizzato l’impegno dell’azienda Motta che oggi conta decine di giovani dipendenti – l’età media è di 30 anni – sempre pronti a cresce e migliorarsi anche grazie alla formazione continua che a loro viene dedicata da una direzione attenta, lungimirante e competente.

Sono gli stessi principi che li legano alla famiglia Ard Discount, attenta a soddisfare la propria clientela con un’offerta di qualità e convenienza e sempre pronta a riconoscere il valore dei propri collaboratori.

Superati 160 punti vendita

“L’attenzione al cliente e la professionalità – afferma Marco Sgarioto, direttore commerciale di Ergon – rappresentano i binari su cui siamo convinti che la nostra azienda debba sempre muoversi per andare avanti, nell’unica direzione possibile che è quella di consolidare il nostro futuro. Con questo importante punto vendita, di ben 1000 mq, superiamo la quota di 160 punti vendita. Un traguardo importantissimo per tutti noi che nutriamo l’assoluta certezza che un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune

può raggiungere l’impossibile”.

Recentemente Ard ha avviato la propria presenza anche in Basilicata, dopo le aperture avvenute in Calabria e in tantissime altre città della Sicilia.