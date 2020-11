Un Natale al gusto siciliano del cioccolato di Modica IGP e del pistacchio di Bronte DOP. Ard Discount firma il piacere delle feste con due nuovi prodotti della linea “Terre e Tesori di Sicilia”: si tratta del panettone ricoperto di cioccolato fondente e scaglie di cioccolato di Modica IGP accompagnato da un vaso di crema spalmabile al “Cioccolato di Modica IGP” e del panettone ricoperto di cioccolato bianco e pistacchi accompagnato da un vaso di crema spalmabile al pistacchio con “Pistacchio verde di Bronte DOP”.

Ard Discount conferma la sua attenzione alle eccellenze siciliane e arricchisce la sua linea di prodotti dedicata alla tradizione isolana e alla genuina artigianalità con due squisite novità. Lievitazione naturale e solo materie prime di qualità, i due panettoni sono prodotti in esclusiva per Ard Discount da una storica azienda dolciaria della Sicilia costantemente impegnata nell’innovazione e nella valorizzazione del territorio siciliano nel mondo, premiata proprio nei giorni scorsi. Insomma, parola d’ordine per Ard Discount è e resta eccellenza. Eccellenza nei prodotti e nei servizi offerti alla sua clientela e nella scelta delle aziende partner per offrire solo il meglio.

Quest’anno ancora di più: sarà un Natale dall’atmosfera particolare e con queste novità dolciarie l’insegna gestita dalla Consortile Ergon spera di regalare un piccolo piacere di pura sicilianità alla sua clientela. Buoni dentro e belli fuori, i due panettoni “Terre e Tesori di Sicilia” possono essere gustati in famiglia o regalati come pensierino delle festività natalizie, anche grazie a un packaging colorato e accattivante che sceglie il verde e il rosso per la confezione del panettone al pistacchio di Bronte DOP, mentre abbina il blu e il rosso per quella del panettone al cioccolato di Modica IGP. La scelta di accompagnare entrambi i prodotti con un vasetto di crema spalmabile è poi la soluzione ideale che accontenta tutti i commensali e soprattutto aiuta a evitare gli sprechi.