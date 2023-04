Scovata in un locale del Catanese, segnalato il titolare

Una nuova droga da sballo sbarca nelle vie della movida catanese. Ad essere stata scovata nel corso degli ultimi controlli nel fine settimana scorso dei carabinieri. Nel mirino le solite verifiche nella zona dei locali notturni e le sorprese non sono mancate.

Le verifiche

Le attività ispettive concentrate questa volta in via Gemmellaro e nelle stradine collaterali. Effettuate una decina di verifiche ad altrettante attività di somministrazione di cibi e bevande, dalle quali sono scaturite sanzioni amministrative per “occupazione di suolo pubblico” A finire nel mirino 5 esercizi commerciali con sanzioni pari a 865 euro. In questo contesto un 47enne catanese, titolare di uno dei locali di ritrovo, dopo una perquisizione trovato in possesso di una bustina di plastica contenente 7 grammi di “Crystalmeth”. Si tratta di metanfetamina in cristalli, droga sintetica nuova da sballo. La roba immediatamente sequestrata. Per questo l’esercente segnalato alla locale prefettura quale “assuntore per uso personale di sostanze stupefacenti”.

Il contesto dei controlli

I controlli scaturiti in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, insieme al personale della polizia municipale, hanno svolto un’ulteriore articolata attività di controllo nelle aree della cosiddetta “movida catanese”. L’obiettivo quello di prevenire episodi di illegalità diffusa e contrasto al disturbo della quiete pubblico. Nell’occasione, i militari dell’Arma supportati anche dalle squadre della compagnia d’intervento operativo del 12° reggimento “Sicilia”.

Verifiche su strada

Le pattuglie, a carattere preventivo, hanno effettuato anche controlli alla circolazione mirati a tutelare, attraverso il rispetto delle regole del codice della strada, la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti della strada. Gli equipaggi hanno identificato una ottantina di persone e sottoposto a verifica una quarantina di veicoli. Elevate sanzioni per mancanza della copertura assicurativa, guida senza casco e cinture di sicurezza. Infrazioni rilevate anche per guida senza patente e utilizzo del cellulare alla guida. Sequestro amministrativo per due autovetture.

Like this: Like Loading...