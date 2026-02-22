Una Fiat Punto parcheggiata al buio, in via Soldato Pirracchio, ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri di Palagonia. Dentro c’era molto più di un’auto in apparente stato di abbandono: un fucile con matricola abrasa, munizioni e oltre undici chili di droga.

I militari si sono avvicinati al veicolo, complice anche l’assenza di illuminazione pubblica in zona. Puntando una torcia all’interno dell’abitacolo, hanno notato spuntare da sotto un telo quello che sembrava un tubo metallico.

Lo sportello lato guida era aperto. Il tubo si è rivelato essere la canna smontata di un fucile calibro 12: sotto il sedile sono state trovate sei cartucce dello stesso calibro.

Dall’auto proveniva anche un forte odore di cannabis. Nel bagagliaio c’erano cinque confezioni sottovuoto di marijuana per un peso complessivo di 5,500 chilogrammi e due buste con 59 panetti di hashish per un totale di 5,900 chilogrammi.

Attraverso la banca dati delle forze di polizia i carabinieri sono risaliti al proprietario della vettura, un quarantenne del posto con precedenti. Per lui è scattata la denuncia alla Procura di Caltagirone per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina.