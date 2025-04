Dramma a Misterbianco, in provincia di Catania, dove una bambina di pochi mesi è morta dopo essere stata lanciata dal balcone di un’abitazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno fermato una donna – al momento in custodia – e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della piccola.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto. L’intera comunità è sotto shock per la tragedia.