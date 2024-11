Avrebbe rapinato, pistola alla mano, due giovani che stavano effettuando un acquisto ad un distributore automatico e poi avrebbe tentato di rapinare un turista austriaco, fuggito e barricatosi dentro un B&B, e subito dopop, un altro uomo residente a fianco della struttura ricettiva. YUna rapina e due tentate rapine a mano armata che avrebbero fruttato soltanto 30 euro ma diffuso il panico in una sera d’agosto.

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha ora dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di Salvatore Castiglia di 36 anni.

Le accuse

Per lui le accuse sono di rapina aggravata, e di due tentate rapine oltre ai reati correlati di detenzione e porto illegale di armi.

Le indagini, coordinate dalla procura ed eseguite dalla locale Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Polizia di Stato, hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento dell’indagato in alcuni episodi delittuosi di natura predatoria posti in essere, nel corso del mese di agosto, nella zona del centro storico.

La rapina e i due tentativi seguenti

L’attività di indagine dapprima si è incentrata su una rapina commessa all’interno di un punto vendita automatizzato “H24”, ai danni di due giovani, sorpresi dal Castiglia e costretti, sotto la minaccia dell’arma, a consegnargli quanto in loro possesso, ovvero una somma pari a 30,00 euro.

In seguito le indagini si sono concentrate anche su due tentativi di rapina, la prima della quali in danno di un turista austriaco, ospite di un B&B del centro, fallita per la reazione della vittima, rinchiusosi all’interno della struttura in modo da costringere Castiglia ad allontanarsi; la seconda, con analoghe modalità, nei confronti di un altro uomo, residente in un’abitazione adiacente alla struttura alberghiera.

I filmati delle telecamere

Ad incastrare Castiglia sono stati i filmati delle telecamere presenti sia nel distributore H24 che nel B&b. utili anche i filmati delle telecamere esistenti lungo il percorso stradale dell’uomo ricostruito durante la serata delle rapine.

In tutte le occasioni Castiglia ha agito sempre a volto scoperto. Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e adesso l’uomo si trova nella locale Casa Circondariale.

