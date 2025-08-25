Continua l’eruzione dell’Etna e la nuova bocca apertasi da qualche giorni mostra una certa attività in preparazione.

Il sopralluogo del Corpo Forestale

Il Corpo Forestale ha effettuato un nuovo sopralluogo nelle zone sommitali dell’Etna, documentando l’attività vulcanica con immagini acquisite tramite drone. La bocca eruttiva situata a quota 2900 metri, apertasi il 14 agosto, mostra segnali di rinnovata attività effusiva.

Il personale in divisa ha seguito da Etna Sud il nuovo sentiero tracciato dalle guide alpine e vulcanologiche, nel pieno rispetto del limite della zona gialla a pericolosità permanente, che non deve essere superato. Il percorso è stato progettato per evitare il passaggio sotto il cratere di Sud-Est, conformemente alle ordinanze comunali vigenti.

Turisti accompagnati lungo i nuovi sentieri sicuri

Durante il sopralluogo è stato verificato che il flusso dei turisti escursionisti è avvenuto regolarmente, sempre sotto la supervisione delle guide autorizzate. Tuttavia, nel corso dei controlli, sono state individuate e identificate tre persone che hanno raggiunto la zona della colata lavica senza l’ausilio delle guide, violando le disposizioni di sicurezza.