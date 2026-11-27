Ancora colpi d’arma da fuoco a Catania. Un giovane di 17 anni è rimasto ferito nel corso della notte appena trascorsa in una sparatoria avvenuta nei pressi di piazza Santa Maria di Ognina.

Il ragazzo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla schiena.

Trasportato con mezzi privati al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, il 17enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza: le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero gravi. L’allarme è scattato a seguito della chiamata al numero unico di emergenza effettuata da un ristoratore della zona.

Sono intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia di Stato e il personale della Scientifica, che durante i rilievi ha repertato due bossoli e una cartuccia inesplosa. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.