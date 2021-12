importo complessivo per 1,4 milioni di euro, 80 giorni per completare i lavori

Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, venerdì 31 dicembre, è stato pubblicato il bando di gara finalizzato ai lavori di completamento dell’intersezione tra la Tangenziale Ovest di Catania e l’Asse dei Servizi, in seguito alla rescissione con la precedente impresa per inadempimento contrattuale. Lo rende noto l’Anas in un comunicato.

Appalto da 1,4 milioni

L’appalto prevede un importo complessivo pari a un milione e 400mila euro e una durata dei lavori residua fissata in 80 giorni, a decorrere dalla data di consegna all’impresa che risulterà aggiudicataria.

Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul portale acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it) entro le ore 12:00 del 18 gennaio 2022. I documenti di gara sono disponibili sul portale acquisti, nella sezione “Bandi e Avvisi”.

Anas ha aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016, per garantire il rispetto della legalità nei cantieri.

Bronte, oltre 13 milioni per la bretella SS 284-viale Kennedy.

Intanto, sempre nel Catanese, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, rendendo noto il via libera al decreto di finanziamento da 13.387.800 euro per la costruzione del collegamento fra la strada statale 284 e il viale Kennedy, nel Comune catanese di Bronte. A firmare il decreto il dirigente del dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo.

Falcone: “Comune può mandare in gara l’opera”

«Con il decreto finale da oltre 13 milioni di euro, chiudiamo il 2021 mantenendo un impegno che rappresenta una significativa svolta per la città di Bronte. I lavori per la bretella fra la Ss 284 e il viale Kennedy potranno infatti iniziare entro pochi mesi, chiudendo una vicenda lunga decenni con l’esito assai atteso da cittadini e imprese. Il Comune etneo, infatti, dopo lo stanziamento che il Governo Musumeci ha reso realtà, può procedere celermente alla gara d’appalto. Vedrà così la luce una infrastruttura viaria che renderà più agevole il collegamento fra la Zona artigianale di Bronte, strategico presidio produttivo del Catanese, e la direttrice Bronte-Adrano che connette il comprensorio al resto della Sicilia. Tutto ciò si tradurrà in benefici in termini di qualità della vita e di sviluppo per tutto il territorio etneo».