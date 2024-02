Assassinato in strada a coltellate. E’ successo a Paternò in provincia di Catania dove un cittadino marocchino di 27 anni è stato ucciso con diverse coltellate inflitte in strada. Il corpo della vittima è stato trovato in via Verga ma bisogna ancora risalire al momento esatto in cui l’omicidio è stato commesso.

La prima ricostruzione del delitto

Secondo le prime notizie raccolte ed in base ad una una prima ricostruzione parziale delle fasi che hanno portato all’omicidio, il fatto di sangue sarebbe avvenuto al culmine di una lite in strada nei pressi del luogo del ritrovamento del cadavere.











Le indagini vengono svolte dai carabinieri della compagnia di Paternò ma insieme a quelli del comando provinciale di Catania coordinati dalla Procura che ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio volontario.

Il delitto maturato fra connazionali?

Sempre in base alle prime notizie raccolte il delitto sarebbe maturato fra connazionali o comunque fra extracomunitari. Identificato anche un sospettato. Si tratterebbe di un cittadino straniero con il quale la vittima aveva dissapori in corso da qualche giorno o settimana.

Al culmine di una lite fra i due la situazione sarebbe degenerata fino al comparire del coltello ed all’omicidio.

Il tutto sarebbe avvenuto nei pressi di un’area di servizio e questo potrebbe aiutare gli investigatori che stanno, infatti, visionando i filmati delle telecamere di sicurezza del distributore di carburanti che potrebbero aver ripreso, se non proprio le fasi del delitto, almeno quelle immedkiatamente precedenti ed immediatamente successive e potrebbero aiutare a confermare la presenza del sospettato

L’ispezione cadaverica

La vittima presenterebbe, in base alla prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, numerose ferite da taglio e da punta ma l’esatta causa della morte dovrà essere stabilita con un esame autoptico che servirà anche a valutare numero, profondità delle ferite e violenza con la quale sono stati inferti i colpi

Like this: Like Loading...