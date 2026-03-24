La Polizia di Stato ha portato a termine un intervento di contrasto allo spaccio nel quartiere Picanello, a Catania, con l’arresto di un uomo di 47 anni. L’operazione, condotta dagli agenti delle Volanti e della Squadra Cinofili della Questura etnea, ha permesso il rinvenimento di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti all’interno di un’abitazione privata in via Antonio Cagnoni.

L’attività investigativa ha tratto origine dal monitoraggio del territorio, durante il quale le unità cinofile hanno segnalato con insistenza la porta dell’appartamento dell’indagato. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti dei poliziotti: all’interno di un armadio della camera da letto sono state individuate due borse-frigo utilizzate per lo stoccaggio della droga, già suddivisa in dosi e panetti.

Nello specifico, il sequestro ha riguardato circa 1,1 chilogrammi di hashish ripartiti in 11 panetti e 18 involucri, oltre a 30 ovuli etichettati del peso di 320 grammi e ulteriori 614 grammi della medesima sostanza suddivisi in 70 confezioni. Per quanto concerne la marijuana, gli agenti hanno recuperato un pacchetto da 520 grammi e altre 19 dosi per complessivi 58 grammi. Oltre agli stupefacenti, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e materiale plastico destinato al confezionamento.

Al termine delle procedure di rito, il quarantasettenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima. Si ricorda che, in ossequio al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo a seguito di una eventuale condanna definitiva.