La polizia è riuscita a risalire agli autori

I poliziotti del commissariato di Borgo Ognina, nel catanese, hanno denunciato due soggetti trentenni per il reato di furto aggravato in concorso consumato all’interno dell’ospedale Cannizzaro di Catania. I fatti risalgono allo scorso 27 luglio quando due persone, durante le ore notturne, dopo essersi intrufolati furtivamente all’interno di un padiglione del nosocomio catanese ed aver forzato un distributore di bevande ed alimenti, si impossessavano delle monete al suo interno.

Le indagini

Acquisita la denuncia dei vertici dell’azienda ospedaliera, scattavano subito le indagini che miravano a dare un nome e un volto agli autori del furto che venivano ben presto individuati e riconosciuti attraverso l’analisi del sistema di videosorveglianza dell’ospedale e conseguentemente indagati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.