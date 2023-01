In manette nel Catanese un uomo di 55 anni

Blitz in un edificio abbandonato a Palagonia, nel Catanese, e salta fuori la droga. L’operazione è scaturita per l’intuito di un carabiniere che si è insospettito nel vedere l’uscio di una porta aperta. In quell’immobile spesso è stata segnalata la presenza di spacciatori e tossicodipendenti. Ecco perché un militare dell’Arma ha deciso di voler entrare in quella casa dove è stato beccato un 55enne, finito agli arresti. Lo stupefacente trovato nascosto in un vecchio tamburo.

L’arresto in flagranza

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato in flagranza un 55enne residente in paese al culmine del blitz da cui è saltata fuori la droga. Le accuse sono di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nel contesto di un servizio di controllo del territorio nel centro storico palagonese. In alcune zone di questa porzione di territorio, per la sua particolare conformazione, non è consentito un agevole transito a bordo dell’autovettura di servizio.

La porta aperta

In particolare, il capo equipaggio ha notato la porta aperta di un vecchio edificio disabitato. Un immobile spesso ricovero di tossicodipendenti. Proprio per questo il militare ha deciso di controllare anche il suo interno. Nell’edificio è stato trovato il 55enne, seduto su una sedia e con il telefono cellulare in mano. La presenza dell’uomo in quel contesto, oltre ai segnali di nervosismo manifestati, hanno spinto i carabinieri ad andare più a fondo nella vicenda.

La perquisizione

La decisione del militare è stata quella di perquisire il 55enne e l’area circostante. Una ricerca che ha dato i suoi frutti. Infatti i carabinieri hanno rinvenuto 16 dosi di eroina e 3 di cocaina, tutte singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio. Erano nascoste sotto uno straccio adagiato su un vecchio tamburo musicale. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del 55enne che ha disposto per lui l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.