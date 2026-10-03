La Polizia di Stato ha arrestato a Catania un quarantenne, con numerosi precedenti specifici, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato e della violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune etneo.

L’intervento delle volanti è scattato in Piazza Alcalà in seguito alla segnalazione effettuata tramite il numero unico di emergenza da una guardia particolare giurata in servizio in un’area di parcheggio.

L’addetto alla vigilanza ha riconosciuto il sospetto, noto come parcheggiatore abusivo, nel momento in cui questi ha tentato di rubare un’utilitaria in sosta per poi allontanarsi rapidamente verso una vicina fermata degli autobus nel tentativo di dileguarsi.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno intercettato e bloccato l’uomo mentre era appena salito a bordo di un mezzo pubblico. Subito dopo, i poliziotti hanno verificato l’effettivo danneggiamento della portiera dal lato guida dell’autovettura presa di mira.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il quarantenne era gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio e risultava destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel territorio comunale. La proprietaria del veicolo ha formalizzato la denuncia presso gli uffici di polizia.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.