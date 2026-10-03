L'annuncio dell'avvocata Bocellari

La difesa di Alberto Stasi annuncia di avere a disposizione un nuovo elemento, destinato a far discutere, che non riguarda le indagini del 2007. Lo ha dichiarato l’avvocata Giada Bocellari, legale dell’uomo condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. L’anticipazione arriva nella fase in cui la Procura di Pavia ha chiuso la nuova indagine su Andrea Sempio.

L’annuncio dell’avvocata Bocellari

Ai microfoni di Omnibus, su La7, la legale ha lasciato intendere che la difesa disporrebbe di materiale nuovo rispetto a quanto emerso finora. “Ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore e non riguarda indagini del 2007”, ha dichiarato.

L’avvocata non ha fornito ulteriori dettagli su quale sia questo elemento né sul suo contenuto. Si tratta, al momento, di un’anticipazione, in attesa che la difesa lo renda noto nelle sedi opportune.

Le parole della madre di Stasi

Sulla vicenda è intervenuta anche Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi, in un’intervista a Il Giornale. La donna ha espresso la propria convinzione sull’innocenza del figlio: “È arrivato il tempo della giustizia, quella con la G maiuscola. Dopo tanti anni di buio e di dolore, passo dopo passo, sta venendo a galla quella verità che io e mio marito abbiamo sempre saputo. Alberto è innocente”.

La madre ha ribadito la fiducia nell’operato della magistratura: “Sono certa che la procura accerterà responsabilità e motivi della mancata trasmissione dei dati. Mio figlio è stato bersaglio da subito, ma credevamo nella giustizia. Ci abbiamo sempre creduto. Le cose poi non sono andate come ci aspettavamo, ma non abbiamo mai perso la speranza”. E ha concluso con un pensiero alla vittima: “Chiara è nel mio cuore da sempre. Tutto questo è anzitutto per lei”.