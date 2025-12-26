Patenti ritirate e giovani segnalati per uso di stupefacenti. Un uomo denunciato per furto in un supermercato. L’attività dei carabinieri prosegue con determinazione su tutto il territorio catanese attraverso servizi coordinati di controllo, mirati alla prevenzione dei reati e alla vigilanza sulle norme della circolazione stradale.

Con l’obiettivo di garantire festività natalizie serene e sicure alla cittadinanza, i militari della Compagnia di Acireale, coadiuvati dal personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno intensificato la loro presenza nelle strade.

Il dispiegamento di numerose pattuglie ha permesso di elevare la percezione di sicurezza tra la popolazione, contrastando efficacemente i reati predatori e incoraggiando comportamenti responsabili durante questo particolare periodo dell’anno.

Le operazioni lungo le principali arterie stradali hanno portato a risultati significativi nel monitoraggio dei flussi veicolari. Complessivamente sono state identificate cinquantasette persone e sottoposti a verifica ventiquattro veicoli, riscontrando diverse irregolarità che hanno portato a sanzioni per dieci conducenti. Tra le violazioni più gravi accertate figurano la guida senza patente, l’omessa revisione e la mancata esibizione dei documenti di circolazione necessari. Tali interventi hanno comportato la sospensione dalla circolazione per due mezzi, il sequestro di un veicolo e il ritiro di una patente di guida, mentre due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Parallelamente ai controlli stradali, i Carabinieri sono intervenuti per reprimere un episodio di microcriminalità presso un supermercato locale. L’operazione è scattata a seguito della segnalazione del responsabile dell’esercizio commerciale, il quale, monitorando i sistemi di videosorveglianza, aveva sorpreso un avventore nell’atto di sottrarre diverse confezioni di alimentari di pregio. L’uomo aveva tentato di eludere la sorveglianza nascondendo la merce sotto la propria giacca prima di dirigersi verso l’uscita senza passare dalle casse.

Il pronto intervento di una pattuglia nelle immediate vicinanze ha consentito di bloccare l’autore del gesto, un quarantunenne residente ad Acireale, proprio nel momento in cui stava lasciando il negozio. La perquisizione effettuata dai militari ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. Sulla base degli indizi raccolti, l’uomo è stato denunciato per furto.