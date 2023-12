Operazione “Natale sicuro”, dispiegamento massiccio di carabinieri

Segnalazioni alla prefettura per consumo di droga e raffica di multe per violazioni al codice della strada. E’ questo il bilancio di una specifica attività di controllo messa in campo nelle ultime ore nella zona di Paternò, nel Catanese, nell’ambito del piano straordinario di controllo “Natale Sereno”. Impegnati massicciamente i carabinieri del comando provinciale etneo con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti durante le festività. In tal senso i militari della stazione di Paternò hanno effettuato un servizio preventivo con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e non solo. Attività mirata anche al contrasto delle violazioni al codice della strada connesse alle condotte di guida pericolose.

Giovani segnalati

Nell’occasione, l’articolato dispositivo supportato dai colleghi della Cio del 12° Reggimento Sicilia. Predisposti una serie di controlli preventivi alle attività commerciali del posto. Non sono state riscontrate nel corso dell’attività ispettiva irregolarità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Effettuare anche delle perquisizioni personali per la ricerca di droga nei confronti di automobilisti sottoposti a controllo e di persone a piedi in transito tra via Vittorio Emanuele e Piazza Indipendenza. In questo caso i militari dell’Arma hanno ottenuto riscontro per 3 giovani di Paternò. Tutti trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, per un totale di 8 grammi complessivi di marijuana. Sono stati segnalati quali “assuntori”, alla locale prefettura.

I controlli su strada

Per quanto concerne infine le attività relative al controllo della circolazione stradale, predisposti dai militari dell’Arma una serie di posti di controllo. Hanno riguardato i principali assi viari e i luoghi maggiormente esposti sotto il profilo della sicurezza pubblica. Al termine del servizio identificati 62 persone e 37 autoveicoli, accertando 14 violazioni al codice della strada. Le maggiori infrazioni per mancata copertura assicurativa e revisione periodica. Di conseguenza sono anche scattate le sanzioni per un importo complessivo di circa 5 mila euro. Nel contempo ci sono stati anche i fermi amministrativi di 2 veicoli. I carabinieri hanno inoltre ritirato tre patenti e documenti di circolazione e decurtato complessivamente 18 punti.

