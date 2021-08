I carabinieri denunciano 9 persone e ne segnalano altre 7

Controlli a tutto campo nel comprensorio attorno a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, da parte dei carabinieri nel week-end appena trascorso. Intensificate le attività di monitoraggio lungo le fasce costiere e le zone montane del territorio di competenza, in particolare sono stati predisposti controlli nelle zone interessate dalla cosiddetta movida estiva, allo scopo di contrastare lo smercio di sostanze stupefacenti e reati predatori in generale. Il bilancio parla di ben 9 denunce e 7 segnalazioni alla prefettura.

Un argine allo spaccio di stupefacenti

Sul fronte delle attività antidroga ci sono state specificatamente tre denunce per il reato di detenzione illecita di droga. Un 42enne ed un 24enne sono stati fermati dai carabinieri a Sant’Agata di Militello mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura. Sottoposti ad un controllo di polizia sono stati trovati in possesso di circa 78 grammi di cannabis indica. Nello stesso paese del messinese un 41enne a bordo dell’auto che stava conducendo allo stesso modo è stato trovato con altri 42 grammi di cannabis; infine 7 persone tra i 20 ed i 45 anni sono state segnalate alla prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish e cocaina, detenute per uso personale, con il sequestro di 9 grammi complessivi di sostanza stupefacente.

Scoperta anche mini piantagione

Tre giovani tra i 23 ed i 25 anni, tutti di nazionalità argentina, residenti e conviventi a Capo d’Orlando, sono stati denunciati con l’accusa di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione domiciliare, eseguita all’interno dell’abitazione dove stavano i tre giovani, i carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 4 piante di cannabis indica ed oltre 13 grammi della medesima sostanza stupefacente.

Armi e ubriachi alla guida

Nel contesto di questi stessi controlli un 45enne ed un 29enne sono stati denunciati entrambi con l’accusa di porto abusivo di armi. Sottoposti ad un controllo di polizia, sono stati trovati in possesso di un coltello di genere vietato. Infine un 28enne di Sant’Agata di Militello è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida.