Uomo squarcia le ruote di autovetture in sosta a Siracusa

Denunciato per porto abusivo di coltelli, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale

Colto dagli agenti delle volanti sul fatto

Non è ancora chiaro il motivo per il quale un uomo di 46 anni, originario della Germania, aveva deciso di tagliare i pneumatici di alcune autovetture in sosta nei pressi di Via Formide.

L’uomo bloccato dagli agenti aveva due coltelli

Gli agenti delle Volanti di Siracusa bloccavano l’uomo poco dopo che lo stesso aveva danneggiato le gomme delle auto. Dopo averlo identificato, i Poliziotti hanno sequestrato allo stesso due coltelli, uno ad estrazione rapida di circa 21 centimetri ed un altro ad estrazione manuale di 11 centimetri.

Il 46enne è stato denunciato

Il quarantaseienne è stato denunciato per porto abusivo di coltelli, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Denunciato un giovane sottoposto ai domiciliari

Inoltre, agenti delle volanti hanno denunciato un giovane di 31 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso, durante un controllo a casa, in compagnia di persone estranee al suo nucleo familiare.

Denunciato un siracusano per furto di alcolici

Infine, agenti del Commissariato di Ortigia hanno denunciato un siracusano di 41 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per aver rubato delle bottiglie di alcolici da un supermercato sito in Via Elorina.

Un altro episodio di danneggiamento a Siracusa lo scorso anno

Risale allo scorso anno, un altro eclatante episodio di danneggiamento avvenuto sempre a Siracusa.

Non è chiara la matrice ma sembra essere un atto di vandalismo quello filmato da una telecamera di sicurezza che ha ripreso un giovane danneggiare una macchina a colpi di mazza. E’ accaduto di notte nella zona della Borgata, nel cuore di Siracusa e quel video aveva fatto il giro dei social, attirando le attenzioni anche delle forze dell’ordine. Il vandalo indossava un cappellino in testa, probabilmente sapeva che in quest’area ci sono delle telecamere, per cui, per evitare di farsi riconoscere, aveva pensato di “oscurare” il viso.