Intervento della polizia

Stanca di trovare le auto parcheggiate davanti alla propria casa una donna disabile ha preso tutto quello che aveva in casa e ha distrutto decine di auto. E’ successo in tarda serata a Palermo in via Ottavio D’Aragona a Palermo traversa di via Roma.

La donna ha colpito le auto con un martello, con alcuni chiodi e ha anche utilizzato dell’acido per danneggiare le vetture. Alla fine le automobili danneggiate sono state circa 30.

Sono intervenuti gli agenti di polizia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La donna in escandescenza è stata bloccata e sedata in ambulanza.

Poi è stata portata in ospedale. Adesso spetterà agli agenti della polizia quantificare i danni provocati.