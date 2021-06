Nello zaino una pistola e due coltelli, arrestato un palermitano dai carabinieri

Tumori maligni del fegato e del pancreas, Ismett fra i primi centri di cura in Italia

ISMETT realizza complessivamente il 30% di tutte le procedure chirurgiche eseguite in Sicilia per queste patologie, con una mortalità chirurgica a trenta giorni dall’intervento molto bassa: in particolare nel triennio 2017-19 per la chirurgia resettiva dei tumori maligni del fegato si attesta all...